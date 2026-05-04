Nandigram Assembly Election Result: नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी आगे, क्या एक बार फिर रचेंगे इतिहास?

सुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे है (Photo-IANS)
Nandigram Assembly Election Result: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। नंदीग्राम को प्रदेश की हॉट सीट माना जा रहा है। शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे है और Ali Md Sabe Miraj Khan पीछे चल रहे है।
2021 का चुनाव नंदीग्राम के इतिहास में यादगार रहा। सुवेंदु अधिकारी, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके थे, ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का रहा। अंतिम नतीजों में सुवेंदु अधिकारी (भाजपा) ने 1,10,764 वोट (48.49%) पाकर जीत हासिल की, जबकि ममता बनर्जी (टीएमसी) को 1,08,808 वोट (47.64%) मिले। मार्जिन मात्र 1,956 वोट का रहा। सीपीआई(एम) की मीनाक्षी मुखर्जी तीसरे स्थान पर रहीं (6,267 वोट)। मतदान प्रतिशत करीब 88.55% रहा।
2016 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी (तृणमूल कांग्रेस) ने भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने 1,34,623 वोट (करीब 67.20%) प्राप्त किए। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट (26.70%) मिले। भाजपा के बिजॉन कुमार दास को मात्र 10,713 वोट (5.40%) मिले। सुवेंदु की जीत का अंतर 81,230 वोट था, जो लगभग 40.6% वोट शेयर का मार्जिन था। कुल मतदान लगभग 2,00,000 के आसपास रहा और मतदान प्रतिशत करीब 87% था। इस समय तृणमूल कांग्रेस पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में थी और सुवेंदु उसकी मजबूत दावेदारी के प्रतीक थे।
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