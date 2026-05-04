Nandigram Assembly Election Result: नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी आगे, क्या एक बार फिर रचेंगे इतिहास?

2016 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी (तृणमूल कांग्रेस) ने भारी अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने 1,34,623 वोट (करीब 67.20%) प्राप्त किए। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट (26.70%) मिले। भाजपा के बिजॉन कुमार दास को मात्र 10,713 वोट (5.40%) मिले। सुवेंदु की जीत का अंतर 81,230 वोट था, जो लगभग 40.6% वोट शेयर का मार्जिन था। कुल मतदान लगभग 2,00,000 के आसपास रहा और मतदान प्रतिशत करीब 87% था। इस समय तृणमूल कांग्रेस पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में थी और सुवेंदु उसकी मजबूत दावेदारी के प्रतीक थे।