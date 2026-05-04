West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: शुरुआती रूझानों के बाद भाजपा का जोश हाई, दावा- बंगाल में जीतेंगे 174 से सीटें

कुछ एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, जबकि कई अन्य सर्वेक्षण तृणमूल कांग्रेस की वापसी की संभावना जता रहे हैं। ‘चाणक्य स्ट्रैटेजीज’ और ‘मैट्रिक्स’ जैसे प्रमुख एजेंसियों ने भाजपा को आगे बताया है, वहीं दूसरे पोल टीएमसी के पक्ष में रुझान दिखा रहे हैं। इस बार छोटी पार्टियों की भूमिका काफी सीमित रहने की उम्मीद है, जिससे मुकाबला सीधे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गया है।अब सभी की निगाहें दोपहर तक आने वाले स्पष्ट रुझानों और शुरुआती रुझानों पर टिकी हुई हैं। ये नतीजे तय करेंगे कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी का ‘दीदी’ वाला किला अंततः ढह जाएगा या भाजपा का ‘मिशन बंगाल’ इस बार भी अधूरा रह जाएगा।