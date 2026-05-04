Bengal Election Result 2026: काउंटिंग अफसर के पहुंचने से पहले स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश कर रहे टीएमसी के लोग- बीजेपी का आरोप

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में मतगणना जारी है। शुरूआती रुझान में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिकहि दे रही है। मतगणना के बीच ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मतगणना के बीच काउंटिंग सेंटर से कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उत्तर 24 परगना नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक उम्मीदवार या चुनाव एजेंट गिनती केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, और टीएमसी के लोग घोषणा कर रहे हैं कि वे स्ट्रॉन्ग रूम खोल रहे हैं। यह धोखाधड़ी करने की एक कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि हम अभी इसकी शिकायत करेंगे साथ ही हम ऑब्जर्वर के पास भी जा रहे हैं।