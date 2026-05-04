West Bengal Election Result 2026 Analysis: कैसे ममता पर भारी पड़ रही बीजेपी?

Election Management: पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2016 में 3 सीटें मिली थीं। 2021 में 77 मिलीं। 2021 में उसका वोट प्रतिशत 38 तक पहुंच गया था। यह बीजेपी के लिए संकेत था कि बंगाल में वह टीएमसी का विकल्प बन सकती है। पिछले चुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार अपेक्षाकृत काफी कम मार्जिन से हारे थे। उन सीटों पर बीजेपी के लिए संभावनाएं बाकी थीं। बीजेपी ने संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी।