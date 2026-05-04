West Bengal Election Result 2026 Live: पांचवे राउंड तक टीएमसी, बीजेपी से चार गुना आगे

West Bengal में मतगणना के शुरुआती चरण के साथ ही राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की नोआपाड़ा सीट से BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने मतगणना केंद्र पर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें और उनके चुनाव एजेंट को स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने नहीं दिया गया, जबकि वहां से उद्घाटन की घोषणाएं की जा रही थीं।