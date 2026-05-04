वोटों की गिनती के बीच सट्टा बाजार ने पलटा पासा, बताया किसकी बन रही सरकार

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ घटों बाद साफ हो जाएगा कि कहाँ किसकी सरकार बनेगी। असम में बीजेपी को बहुमत दिखाया जा रहा है, तो वहीं केरल में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत दिखा रहा है। पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत दिखाया जा रहा है। वहीँ बंगाल और तमिलनाडु में दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके ने चौंकाते हुए डीएमके और एआईएडीएमके को पछाड़ दिया है। इसी बीच अब सट्टा बाजार ने पासा पलट दिया है।