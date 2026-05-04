Manipur Ethnic Violence: तीन साल बाद भी समुदायों के बीच अलगाव, बरसी पर सड़क पर उतरे लोग, थमा राज्य

मणिपुर में यह हिंसा साल 2023 में तब शुरू हुई थी, जब पहाड़ी इलाकों में एक जनजातीय एकता मार्च निकाला गया था। यह मार्च हाई कोर्ट की उस सिफारिश के खिलाफ था, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इसके बाद पूरे राज्य में हिंसा फैल गई और हालात बहुत खराब हो गए, जिससे समाज पर गहरा असर पड़ा। अब तीन साल बाद भी दोनों समुदाय अलग-अलग तरीके से यह दिन मना रहे हैं, जिससे साफ दिखता है कि लोगों के बीच भरोसा अभी भी कम है और तनाव बना हुआ है।