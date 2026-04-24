मणिपुर फिर दहला! उखरुल में अंधाधुंध गोलीबारी, 3 की मौत से मचा हड़कंप, कई घायल

Manipur Violence
Ukhrul District Firing: मणिपुर में नई सरकार को गठन होने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के उखरुल जिले में शुक्रवार को एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई। नागा और कुकी आदिवासी समुदायों के हथियारबंद ग्रुप्स के बीच हुई अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं में कम से कम तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकरी ने बताया कि हिंसा प्रभावित जिले के मुल्लम गांव के पास हुई एक घटना में सुरक्षा बलों ने दो शव बरामद किए।
उखरुल जिला नागालैंड के साथ इंटर-स्टेट बॉर्डर और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, इसमें अधिकांश तंगखुल नागा समुदाय रहता है। दो पीड़ित की पहचान एल. सितल्हो और पी. हाओलाई के तौर पर हुई है। कैमोफ्लाज कपड़ों में मिले और उन्हें गोली लगने के निशान थे। सुबह-सुबह मुल्लम गांव में हथियारबंद मिलिटेंट्स के बीच भारी गोलीबारी हुई थी। हिंसा के दौरान पहाड़ी गांव के कई घरों में आग भी लगा दी गई।
कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (KWOHR) ने उखरुल जिले के मुल्लम और शोंगफाल के शांत कुकी गांवों पर एक हथियारबंद तांगखुल नागा ग्रुप के कायरतापूर्ण हथियारबंद हमले की कड़ी निंदा की है। एक बयान में, KWOHR ने आरोप लगाया कि पहले से सोचे-समझे हमले में निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाया गया, जब वे अपने घरों में सो रहे थे। खबर है कि हमलावरों ने दो घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों समेत कई गांववालों को घायल कर दिया और कुकी गांव के दो वॉलंटियर्स को मार डाला जो कम्युनिटी की रखवाली कर रहे थे।
ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि गांववालों ने लाइसेंस वाले शिकार के हथियारों का इस्तेमाल करके, जिसे वह सेल्फ-डिफेंस का अपना कानूनी अधिकार कहता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमले को नाकाम कर दिया और हमलावरों में से एक को मार गिराया।
इस बीच, मणिपुर में तांगखुल नागाओं की एक टॉप बॉडी तांगखुल नागा लॉन्ग (TNL) ने बताया कि शुक्रवार को उखरुल जिले के सिनाकेइथेई गांव में हथियारबंद कुकी मिलिटेंट्स ने एक नागा विलेज गार्ड, होरशोकमी जामांग (29) की हत्या कर दी। शव को बाद में बरामद कर लिया गया है।
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