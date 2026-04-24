मणिपुर फिर दहला! उखरुल में अंधाधुंध गोलीबारी, 3 की मौत से मचा हड़कंप, कई घायल

कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (KWOHR) ने उखरुल जिले के मुल्लम और शोंगफाल के शांत कुकी गांवों पर एक हथियारबंद तांगखुल नागा ग्रुप के कायरतापूर्ण हथियारबंद हमले की कड़ी निंदा की है। एक बयान में, KWOHR ने आरोप लगाया कि पहले से सोचे-समझे हमले में निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाया गया, जब वे अपने घरों में सो रहे थे। खबर है कि हमलावरों ने दो घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों समेत कई गांववालों को घायल कर दिया और कुकी गांव के दो वॉलंटियर्स को मार डाला जो कम्युनिटी की रखवाली कर रहे थे।