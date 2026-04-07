मणिपुर फिर लहूलुहान! बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की मौत; 5 जिलों में इंटरनेट बंद, मची चीख-पुकार

इस जघन्य हमले की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कें जाम कर दीं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी बेकाबू होते गए। उन्होंने पुलिस पिकेट पर हमला किया, मोइरांग पुलिस थाने के बाहर टायरों में आग लगा दी और पेट्रोल पंप के पास दो तेल टैंकर व एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की अस्थायी चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।