KPCC Chief: मंत्री पद छोड़ संगठन के ‘बॉस’ बनेंगे सतीश जारकीहोली! रेस में सबसे आगे

उनकी पदोन्नति से कांग्रेस को सामाजिक प्रतिनिधित्व का एक मजबूत संदेश भेजने में भी मदद मिल सकती है, ऐसे समय में जब कर्नाटक की राजनीति में जातिगत समीकरण हावी हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उच्च कमान विभिन्न समुदायों और गुटों को समायोजित करने के लिए कम से कम तीन उपमुख्यमंत्री पद सृजित करने की संभावना तलाश रही है। लिंगायत, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को अंतिम सत्ता-साझाकरण फार्मूले में शामिल किए जाने की संभावना है।