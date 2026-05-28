बार-बार कहते रहे ‘5 साल तक CM रहूंगा’, पर कांग्रेस हाई कमान के सामने नहीं चली, क्यों सिद्धारमैया को झुकना पड़ा?

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में हुई बैठकों में हाई कमान ने सिद्धारमैया को राज्‍यसभा सीट और पार्टी में बड़ी भूमिका का ऑफर दिया। पार्टी अनुशासन की वजह से सिद्धारमैया को मानना पड़ा। वे लंबे समय से कांग्रेस के वफादार रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि हाई कमान का फैसला अंतिम है।