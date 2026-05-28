गुजरात एटीएस-कोस्ट गार्ड का बड़ा ऑपरेशन: कच्छ के मुंद्रा तट पर 1000 करोड़ की कोकीन जब्त, एक गिरफ्तार

गुजरात एटीएस के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर जे एम पटेल को गुप्त सूचना मिली थी कि यूरोप नामक कार्गो जहाज के क्रू मेंबर जुमान्ने और ओमर ब्राजील से करीब 150 किलो कोकीन छह बैग में छिपाकर लाए। इस खेप को 26 मई की तड़के मुंद्रा के बाहरी समुद्री क्षेत्र में एक फिशिंग बोट के जरिए उतारने की योजना थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह कोकीन दिल्ली में रहने वाले दो विदेशी-केल्विन चुकवुमा और ब्यारूहंगा जेम्स को पहुंचाई जानी थी। सूचना मिलने के बाद एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के सिद्धार्थ के नेतृत्व में विशेष टीम मुंद्रा भेजी, जबकि दूसरी टीम अहमदाबाद स्थित मुख्यालय से तकनीकी निगरानी में जुटी रही।