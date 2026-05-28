‘पिछड़ी जातियों के साथ धोखा’, सिद्धारमैया के CM पद छोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की कड़ी प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ओबीसी हितों की बात करते हैं, लेकिन अब उसी पार्टी ने अपने ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाने का रास्ता तैयार कर दिया है। बोम्मई ने इसे पिछड़ी जातियों के साथ धोखा बताया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का यह कदम चुनावों में असर डालेगा। उनके अनुसार पिछडा वर्ग कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपने ही ओबीसी चेहरे को कमजोर किया है। बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए पिछडे वर्गों का मुद्दा उठाती है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धारमैया को स्थिर शासन का मौका नहीं मिला और शुरुआत से ही सत्ता साझा करने की चर्चा चल रही थी।