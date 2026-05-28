Naib Tehsildar Beaten Case: नायब तहसीलदार की पिटाई पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बोले- विधायक हैं तो क्या सिंघम स्टाइल में मारपीट करेंगे? Video में ये भी कहा

अंबिकापुर। सीतापुर क्षेत्र के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ बुधवार की शाम विधायक व उनके समर्थकों ने मारपीट (Naib Tehsildar Beaten Case) की थी। इस मामले में कांग्रेस शासन में पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद नियम, प्रक्रिया और प्रशासनिक मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिंघम स्टाइल में मारपीट करेंगे।