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Naib Tehsildar Beaten Video: विधायक की चचेरी बहन से बद्तमीजी पर समर्थकों ने की नायब तहसीलदार की पिटाई, बीच सडक़ कपड़े भी फाड़े

Breaking News: सरगुजा जिले के सीतापुर के राजापुर उपतहसील में पदस्थ तहसीलदार पर विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन से बद्तमीजी करने का लगा है आरोप

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

May 27, 2026

Misbehave with MLA sister, Naib Tehsildar beaten

MLA cousin sister statement (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन से बद्तमीजी के आरोप पर विधायक के समर्थकों ने नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar Beaten) की बेदम पिटाई कर दी। उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने नायब तहसीलदार सीतापुर थाने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक की बहन राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार से एक फाइल पर हस्ताक्षर कराने गई थी। इस पर तहसीलदार ने कहा कि तुम होती कौन हो? हस्ताक्षर करने के लिए कहने वाली। इसके बाद उसे तहसील से बाहर करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो (Sitapur MLA Ramkumar Toppo) की चचेरी बहन सीमा धनकी का आरोप है कि उन्होंने 14 मई को तहसील में एक फाइल जमा किया था। फाइल पूरी कंपलीट थी, लेकिन हस्ताक्षर करने के लिए कहने पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी द्वारा कहा गया कि कल हो जाएगा। टालमटोल करते-करते इतने दिन बीत गए थे।

बुधवार को जब राजापुर उपतहसील में पहुंची और नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) से फाइल पर हस्ताक्षर करने की बात पूछी। इस पर उन्होंने कहा कि तुम हस्ताक्षर करने के लिए कहने वाली होती कौन हो? जाकर मैनपाट से करा लो। इसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को मुझे तहसील से बाहर निकालने के लिए कहा।

Naib Tehsildar Beaten: विधायक के समर्थकों ने पीटा

बताया जा रहा है कि यह बात जब विधायक के समर्थकों को पता चली तो उन्होंने नायब तहसीलदार की राजापुर उप तहसील के पास कार्यालय से बाहर सडक़ पर निकालकर पिटाई (Naib Tehsildar beaten by MLA supporters) कर दी। इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट की घटना के बाद नायब तहसीलदार सीतापुर थाने पहुंच गए हैं। वहीं मामले की सूचना पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी थाने पहुंचे।

नहीं मिला है आवेदन

सीतापुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह का कहना है कि नायब तहसीलदार ने मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं विधायक की चचेरी बहन ने भी कहा है कि उनके साथ उप तहसील कार्यालय (Tehsil office) में नायब तहसीलदार द्वारा बद्तमीजी की गई है। दोनों ही पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है।

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Published on:

27 May 2026 07:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Naib Tehsildar Beaten Video: विधायक की चचेरी बहन से बद्तमीजी पर समर्थकों ने की नायब तहसीलदार की पिटाई, बीच सडक़ कपड़े भी फाड़े

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