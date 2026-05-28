ED अधिकारियों पर हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 हिरासत में, केरलम पुलिस ने लिया एक्शन

कोच्चि में हुई इस घटना ने बॉलीवुड फिल्म रेड के उस दृश्य की याद दिला दी, जिसमें छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर हमला किया जाता है। ED की शिकायत के अनुसार, लगभग 300 लोगों की भीड़ ने अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान पत्थर और ईंटें फेंकी गईं और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ लोग भीड़ में चिल्ला रहे थे 'मार डालो इनको… यहां से जाने मत दो।' भारी तनाव के बीच ED की टीम किसी तरह मौके से निकलने में सफल रही।