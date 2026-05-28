कोलकाता में डगमगाई ‘मेस्सी’ की 44 फुट प्रतिमा, सुरक्षा खतरे के बीच हटाने की तैयारी

सुरक्षा चिंताओं के बाद, लोक निर्माण विभाग ने 44 फुट ऊंची प्रतिमा को अस्थायी एहतियाती उपाय के तौर पर मोटी नायलॉन की रस्सियों से बांध दिया। सड़क पर बैरिकेड्स और बांस की बैरिकेडिंग भी की गई। अधिकारियों द्वारा संरचना को स्थानांतरित किया जाएगा या पूरी तरह से हटाया जाएगा, इस संबंध में अंतिम निर्णय करने से पहले तकनीकी निरीक्षण करने की अपेक्षा है। अधिकारियों का मानना है कि इसे नुकसान पहुंचाए बिना हटाना चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके लिए बड़ी क्रेन की आवश्यकता हो सकती है। प्रतिमा के आसपास का क्षेत्र भीड़भाड़ वाला होने के कारण सुरक्षित परिवहन और हटाने में लॉजिस्टिक चिंताएं हैं।