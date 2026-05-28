28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पति और ससुराल वालों ने जमकर पीटा फिर निकाला घर से बाहर, बेटे को जन्म नहीं दे पाने पर महिला को सजा

Domestic Violence News: गुरुग्राम में एक महिला ने पति और ससुराल वालों पर बेटा पैदा नहीं करने पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 28, 2026

Woman beaten by husband

बेटा पैदा नहीं करने पर ससुराल वालों ने महिला को पीटा (फोटो- एआई जनरेटेड)

Domestic Violence News: गुरुग्राम में घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां दिल्ली के पहाडगंज की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसे केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। मंगलवार देर रात महिला अपनी दो छोटी बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया और बाद में उसे सुरक्षित उसके किराए के घर तक पहुंचाया। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

बेटियों के जन्म के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

पीड़िता मानसी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 3 फरवरी 2020 को गुरुग्राम के खांडसा निवासी मोहित गुप्ता से हुई थी। दोनों की पांच और तीन साल की दो बेटियां हैं। मानसी के अनुसार बेटियों के जन्म के बाद ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसे लगातार ताने दिए जाते थे और कहा जाता था कि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकी। महिला ने आरोप लगाया कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ कई बार पीटा भी गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे ससुराल का घर छोड़कर पति के साथ किराए के मकान में रहना पड़ा।

शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था पति

मानसी ने आरोप लगाया कि किराए के मकान में आने के बाद भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। उसका पति अक्सर शराब पीकर घर आता था और बिना किसी कारण उसके साथ मारपीट करता था। महिला का कहना है कि मंगलवार रात भी उसके साथ हिंसा हुई, जिसके बाद वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस से तत्काल सुरक्षा देने की मांग की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसके पति को लगातार उसके खिलाफ भड़काते थे और कहते थे कि केवल बेटियां पैदा करने वाली बहू को घर से निकाल देना चाहिए।

पति की दूसरी शादी कराना चाहते है घरवाले

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसके पति की दूसरी शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। उसका दावा है कि परिवार जानबूझकर शादी के सात साल पूरे होने का इंतजार कर रहा था ताकि दहेज प्रताड़ना जैसे सख्त मामलों से बचा जा सके। मानसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंची तो तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और देर रात मेडिकल जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि मामले में घरेलू हिंसा, मारपीट और धमकी देने के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पति और ससुराल वालों से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 12:35 pm

Hindi News / National News / पति और ससुराल वालों ने जमकर पीटा फिर निकाला घर से बाहर, बेटे को जन्म नहीं दे पाने पर महिला को सजा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बीजेपी ने चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, जानें-दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में किन्हें मिली जिम्मेदारी

BJP new state presidents for Delhi, Haryana, Punjab, and Tripura.
राष्ट्रीय

सिद्धारमैया आज देंगे सीएम पद से इस्तीफा, अहिंदा वोट बैंक खिसकने का है कांग्रेस नेताओं को डर

CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज, शिक्षा विभाग के पुनर्गठन के मिले संकेत

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

India-China Talks: भारत और चीन के बीच हुई बातचीत, बॉर्डर मामले पर हुई चर्चा

Flags of India and China
विदेश

CBSE OSM विवाद: राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी घमासान, CBSE ने खारिज किया दावा

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.