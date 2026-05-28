पति और ससुराल वालों ने जमकर पीटा फिर निकाला घर से बाहर, बेटे को जन्म नहीं दे पाने पर महिला को सजा

Domestic Violence News: गुरुग्राम में घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां दिल्ली के पहाडगंज की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसे केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। मंगलवार देर रात महिला अपनी दो छोटी बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया और बाद में उसे सुरक्षित उसके किराए के घर तक पहुंचाया। मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।