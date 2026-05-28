बीजेपी ने चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, जानें-दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में किन्हें मिली जिम्मेदारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। अब उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी गई है। वर्ष 2012 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली में पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। 2024 के आम चुनावों में पूर्वी दिल्ली से 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह ली थी।