इजरायल को मान्यता देने वालों का अंजाम बुरा होगा, पहलगाम हमले के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की खुली धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान शांति समझौते के साथ ही साथ पाकिस्तान समेत तमाम मुश्लिम देशों के सामने इजरायल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की बात कही थी। हालाकि पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक रुख को दोहराते हुए कहा कि इसे स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया था। उसका कहना है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना नहीं होती तब तक वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव पर बयान भी दिया था।