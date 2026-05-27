SIR को सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट, सीजेआई बोले- चुनाव आयोग के अधिकार पर बंदिश की जरूरत नहीं

याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने फैसले पर कहा, आज, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संबंध में अपना फ़ैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि SIR की पूरी प्रक्रिया वैध है। यह कहा गया है कि SIR का संचालन करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसे पूरा किया है, वह पूरी तरह से सही है। SIR के संबंध में उठाई गई कई आपत्तियों और लगाए गए विभिन्न आरोपों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बजाय, उसने इस बात की पुष्टि की है कि चुनाव आयोग ने SIR की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया है।