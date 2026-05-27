Eid-ul-Adha: कानून सबके लिए एक हो- कुर्बानी पर बंगाल सरकार के आदेश पर बोला मुस्लिम शख्स

वहीं अयोध्या में बकरीद के जश्न और सांप्रदायिक सद्भाव पर बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि केस के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि 28 मई को बकरीद का त्योहार पब्लिक हॉलिडे है। त्योहारों को वैसे ही मनाना चाहिए जैसे वे सभी के हैं। सभी त्योहारों का सम्मान होना चाहिए,यह हमारी परंपरा है। अयोध्या, एक पवित्र शहर होने के नाते, हमेशा गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक रहा है जहाँ सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान किया जाता है।