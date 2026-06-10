कर्नाटक की नई कैबिनेट में नहीं रुक रहा बवाल, आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे CM डीके शिवकुमार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सात बार विधायक रहे टीबी जयचंद्रा भी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि वरिष्ठता और अनुभव के बावजूद उन्हें उचित महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान भी मंत्री पद की चर्चाओं को लेकर असहज नजर आए। समर्थकों की ओर से कैबिनेट में शामिल किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को सरकार गठन के तुरंत बाद ही संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यदि असंतोष लंबा चला तो इसका असर प्रशासनिक फैसलों और संगठनात्मक एकजुटता पर भी पड़ सकता है।