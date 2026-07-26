2 लाख महीने कमाने के बाद भी खुद को ‘गरीब’ मानता है बेंगलुरु का युवक, रेडिट पोस्ट हुई वायरल

Bengaluru Man 2 Lakh Salary Viral Post: बेंगलुरु के एक 26 वर्षीय युवक की रेडिट पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। युवक ने दावा किया कि वह हर महीने 2 लाख रुपये कमाता है। उस पर कोई कर्ज नहीं है और नियमित निवेश भी करता है, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को आर्थिक रूप से 'गरीब' महसूस करता है। उसने लिखा कि बचपन की आर्थिक तंगी और भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के कारण वह आज भी पैसों को लेकर तनाव में रहता है। उसकी पोस्ट पर कई यूजर्स ने सलाह देते हुए कहा कि आर्थिक सफलता के साथ मानसिक संतुष्टि भी उतनी ही जरूरी है।