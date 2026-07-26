‘पेपर लीक कर बेचे गए’, रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर आरोप, दो मंत्रियों का इस्तीफा मांगा

Ravneet Singh Bittu on Punjab Paper Leak: पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पेपर लीक हुए और उन्हें बेचा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों जैसे जरूरी काम करने वाले कर्मचारियों को न तो स्थायी किया गया और न ही उन्हें उचित रोजगार मिला। बिट्टू ने कहा कि इन मामलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।