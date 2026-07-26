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‘पेपर लीक कर बेचे गए’, रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर आरोप, दो मंत्रियों का इस्तीफा मांगा

Punjab Paper Leak Row: पंजाब में कथित पेपर लीक विवाद पर भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने AAP सरकार पर हमला बोला और शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 26, 2026

Ravneet Singh Bittu

Ravneet Singh Bittu (File Photo: IANS)

Ravneet Singh Bittu on Punjab Paper Leak: पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पेपर लीक हुए और उन्हें बेचा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों जैसे जरूरी काम करने वाले कर्मचारियों को न तो स्थायी किया गया और न ही उन्हें उचित रोजगार मिला। बिट्टू ने कहा कि इन मामलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

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Updated on:

26 Jul 2026 10:14 pm

Published on:

26 Jul 2026 10:14 pm

Hindi News / National News / ‘पेपर लीक कर बेचे गए’, रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर आरोप, दो मंत्रियों का इस्तीफा मांगा

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