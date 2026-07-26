Abhijeet Dipke: पंजाब में कथित पेपर लीक पर अभिजीत दीपके की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘हम उस पर भी बात करेंगे,प्लानिंग चल रही है’

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। सिरसा के अनुसार, नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।