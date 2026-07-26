‘सिर्फ शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा’, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास बोले- परीक्षा व्यवस्था की पूरी सफाई करे सरकार

मीडिया से बातचीत में जॉन ब्रिटास ने कहा कि सरकार को केवल मंत्री बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दो साल पहले सरकार ने संसद में भरोसा दिलाया था कि परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाई जाएगी। इसी उद्देश्य से वर्ष 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम भी पारित किया गया, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आईं।