पंजाब पेपर लीक पर गरमाई सियासत: मनजिंदर सिरसा का AAP पर हमला, पूछा- शिक्षा मंत्री कब देंगे इस्तीफा?

भाजपा नेता सिरसा ने कहा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अध्यक्ष अभिजीत दीपके से पंजाब पेपर लीक पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने भी साफ कहा था कि पंजाब के मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। सिरसा ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया कहते थे कि पेपर लीक हुआ तो मंत्री का इस्तीफा लेंगे। लेकिन आज जब अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने की बारी आई, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान बिल में जाकर छिप गए। इससे साफ पता चलता है कि सत्ता पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन न्याय देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। आज इनका असली चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है।