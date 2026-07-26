धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला कदम, कपिल सिब्बल के घर पहुंचे अभिजीत दीपके, क्या है कारण?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में दिल्ली में कई दिनों तक प्रदर्शन चला था। इसी दौरान संसद की ओर मार्च के समय प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया था। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले भी दर्ज किए गए। CJP लगातार इन मामलों को वापस लेने और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग उठाती रही है।