26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

क्या होता है ‘मनी म्यूल अकाउंट’? भारत में जालसाज कर रहे हैं धड़ल्ले से इस्तेमाल

Money Mule Account Case: ‘मनी म्यूल अकाउंट’ अब साइबर ठगों का नया हथियार बन गया है, इसके जरिए वह आम लोगों के पैसे खूब चंपत कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 26, 2026

Money Mule Account Cyber Fraud Online Scam

‘मनी म्यूल अकाउंट’ अब साइबर ठगों का नया हथियार (सोर्स: ANI)

Money Mule Account Cyber Fraud Online Scam: आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इनमें से एक खतरनाक तरीका है ‘मनी म्यूल अकाउंट’। इसमें ठग किसी आम व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल चोरी या धोखाधड़ी से मिले पैसे को छिपाने और आगे भेजने के लिए करते हैं। कई बार लोग अपनी कमाई, कमीशन या नौकरी के लालच में अपना बैंक अकाउंट दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका खाता साइबर अपराध का हिस्सा बन चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अब साइबर ठग भारत में मौजूद म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। पहले ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए विदेशी खातों का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब भारत के अंदर ही ऐसे खातों का नेटवर्क बढ़ रहा है।

क्या होता है मनी म्यूल अकाउंट?

दरअसल, मनी म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है जो किसी आम व्यक्ति के नाम पर खुला होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति अपराध के लिए करता है।

साइबर अपराधी इस खाते में ठगी से हासिल पैसा जमा करवाते हैं। इसके बाद वह रकम कई खातों में ट्रांसफर की जाती है या फिर क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों में बदल दी जाती है। कई बार अकाउंट धारक खुद इस अपराध में शामिल नहीं होता। वह केवल लालच या जानकारी की कमी के कारण ठगों के जाल में फंस जाता है। ठग लोगों को कहते हैं कि उन्हें घर बैठे कमाई करनी है या सिर्फ बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने के बदले पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा करना कानूनी परेशानी में डाल सकता है।

भारत में क्यों बढ़ रहा है ‘म्यूल अकाउंट’ का इस्तेमाल?

साइबर फ्रॉड नेटवर्क लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में स्कैम सेंटर पर कार्रवाई के बाद अपराधियों ने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। अब वे भारत में छोटे स्तर के म्यूल अकाउंट और अकाउंट हैंडलर का सहारा ले रहे हैं। इन खातों के जरिए चोरी की रकम को अलग-अलग जगहों पर भेजना आसान हो जाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आधुनिक फ्रॉड नेटवर्क में डेटा चोरी करने वाले, मैलवेयर बनाने वाले, डीपफेक तकनीक और AI आधारित सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यूल अकाउंट अपराधियों के लिए इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ये असली लोगों के नाम पर होते हैं और सामान्य बैंक खातों जैसे दिखाई देते हैं।

कैसे बचें मनी म्यूल अकाउंट के जाल से?

अपने बैंक खाते की जानकारी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी ऐसी नौकरी या ऑफर से सावधान रहें जिसमें सिर्फ बैंक अकाउंट देने के बदले पैसे देने की बात कही जाए। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपना अकाउंट इस्तेमाल करने, OTP बताने या पैसे आगे ट्रांसफर करने को कहता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।

बैंक खाते का इस्तेमाल केवल अपने निजी लेनदेन के लिए करें। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर पैसा रिसीव या ट्रांसफर करना आपको साइबर अपराध की जांच में फंसा सकता है। सरकार और बैंक अब AI और नई तकनीक की मदद से ऐसे खातों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बचाव खुद की सावधानी है। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपका बैंक अकाउंट साइबर अपराधियों का हथियार बना सकती है।

बिहार: पैसे के अभाव में तीन दिन तक पति के शव के पास बैठी रही पत्नी, फिर कफन पहनकर दी अंतिम विदाई

ये भी पढ़ें
husbands cremation poor woman

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fraud calls

Updated on:

26 Jul 2026 06:37 pm

Published on:

26 Jul 2026 06:37 pm

Hindi News / National News / क्या होता है ‘मनी म्यूल अकाउंट’? भारत में जालसाज कर रहे हैं धड़ल्ले से इस्तेमाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनेगी हाई पावर्ड टास्क फोर्स

Narendra Modi
राष्ट्रीय

Abhijeet Dipke: पंजाब में कथित पेपर लीक पर अभिजीत दीपके की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘हम उस पर भी बात करेंगे,प्लानिंग चल रही है’

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय

BJP सांसद की बेटी का दावा, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पोस्ट हटाने के लिए बनाया गया दबाव

BJP MP daughter post deletion pressure
राष्ट्रीय

‘सिर्फ शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा’, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास बोले- परीक्षा व्यवस्था की पूरी सफाई करे सरकार

John Brittas news
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला कदम, कपिल सिब्बल के घर पहुंचे अभिजीत दीपके, क्या है कारण?

Abhijeet Dipke Meets Kapil Sibal, Abhijeet Dipke, Kapil Sibal, CJP, Cockroach Janta Party,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.