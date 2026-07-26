क्या होता है ‘मनी म्यूल अकाउंट’? भारत में जालसाज कर रहे हैं धड़ल्ले से इस्तेमाल

Money Mule Account Cyber Fraud Online Scam: आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इनमें से एक खतरनाक तरीका है ‘मनी म्यूल अकाउंट’। इसमें ठग किसी आम व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल चोरी या धोखाधड़ी से मिले पैसे को छिपाने और आगे भेजने के लिए करते हैं। कई बार लोग अपनी कमाई, कमीशन या नौकरी के लालच में अपना बैंक अकाउंट दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका खाता साइबर अपराध का हिस्सा बन चुका है।