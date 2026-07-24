बिहार: पैसे के अभाव में तीन दिन तक पति के शव के पास बैठी रही पत्नी, फिर कफन पहनकर दी अंतिम विदाई

तीन दिन तक किसी ने उस झोपड़ी की सुध नहीं ली। जब शव से बदबू आने लगी, तब लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर समाज व प्रशासन हरकत में आया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस सामाजिक संवेदनहीनता की भी कहानी है, जहां एक गरीब व्यक्ति का शव पैसों के अभाव में तीन दिनों तक अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। सवाल यह है कि अगर समय रहते किसी ने उस परिवार का हाल पूछा होता, तो शायद यह दर्दनाक तस्वीर सामने नहीं आती।