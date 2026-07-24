NEET पर बिहार में आर-पार की लड़ाई! आज हाई अलर्ट, कल बिहार बंद; पुलिस ने 117 उपद्रवियों की जारी की तस्वीरें

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज (शुक्रवार) भी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों के प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का भी अंतिम दिन है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के उपद्रव पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।