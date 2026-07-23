NEET पेपर लीक के विरोध में बिहार सुलगा, कई जिलों में छात्रों का हल्लाबोल, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को इस आंदोलन की चिंगारी पटना से निकलकर राज्य के कई जिलों तक पहुंच गई। बुधवार की हिंसक घटनाओं को देखते हुए बिहार पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में थी। छात्रों के सड़कों पर उतरने से पहले ही प्रमुख चौराहों और सरकारी कार्यालयों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कई स्थानों पर पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ-साथ चलती रही, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।