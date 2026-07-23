NEET पेपर लीक पर बिहार फिर सुलगा,पटना समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे छात्र, शिक्षा मंत्री के साथ PM मोदी के इस्तीफे की भी उठी मांग

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अशोक राजपथ पर जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें बसों में बैठाकर मौके से हटाया। हिरासत में लिए जाने के दौरान भी छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि पुलिस चाहे जितनी सख्ती कर ले, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने यह भी कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।