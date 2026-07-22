‘आपके सांसद कौन हैं?’ बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा- एक वोट से बदलेगा बिहार

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से सवाल किया, "आपके सांसद कौन हैं? क्या आपने उन्हें कभी देखा है?" उन्होंने आगे कहा, "आपने मोदी के नाम पर वोट दिया, इसलिए आपको ऐसा सांसद मिला, जिसके दर्शन भी नहीं होते। मोदी तो अब चुनाव के समय ही दिखाई देंगे और जिन सांसदों को आपने चुना है, वे भी जानते हैं कि वोट उन्हें नहीं, बल्कि मोदी के नाम पर मिला है। फिर वे आपसे मिलने क्यों आएंगे?" मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनावी माहौल में आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं।