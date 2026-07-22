NEET पेपर लीक पर पटना में बवाल: राजभवन मार्च रोकने पर छात्रों-पुलिस में झड़प, वाटर कैनन और लाठीचार्ज

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हो गई। प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद हल्का लाठीचार्ज भी किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में छात्र राजभवन मार्च निकाल रहे थे। संगठन के अनुसार, यह मार्च दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन तथा वहां शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था।