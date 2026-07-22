जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, CJI बोले- हमारा समय बर्बाद मत कीजिए

Delhi Protest: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के संबंध में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है। वहीं, हालात को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।