NEET पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, विपक्ष ने उठाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

सरकार के इस प्रस्ताव के बावजूद विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा किसी राजनीतिक दल के हित से बहुत बड़ा है। यह हमारे देश के छात्रों के भविष्य का सवाल है। बात सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि कड़े एक्शन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर खुद सदन में बयान देना चाहिए।' वहीं, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि 'हमने लगातार तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) का नोटिस दिया है। हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए ठोस एक्शन प्लान की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हैं।'