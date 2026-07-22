जंतर-मंतर प्रदर्शन का असर: दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी जानकारी

Delhi Metro Station Closed: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कई बड़े मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इस फैसले से रोजाना मेट्रो से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।