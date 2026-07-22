Dharmendra Pradhan Resignation: कांग्रेस का शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला, केसी वेणुगोपाल बोले, शिक्षा मंत्री बने रहने का धर्मेंद्र प्रधान को अधिकार नहीं

KC Venugopal Statement: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की साख और परीक्षाओं में धांधली को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा एतराज जताते हुए साफ कहा कि अब उनके पास अपने पद पर बने रहने की कोई नैतिक जिम्मेदारी या अधिकार नहीं बचा है।