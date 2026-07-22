CJP Protest: ‘यह तो बस ट्रेलर था, यदि सरकार नहीं मानी तो इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे,’ सीजेपी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि इस बार युवा न पीछे हटेंगे और न ही चुप बैठेंगे। सरकार को समय रहते संभल जाना चाहिए, वरना देश का युवा उसे करारा जवाब देगा। रांका ने कहा कि आंदोलन को हिंसक बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि CJP का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है। उनके मुताबिक, 20 जुलाई की रैली भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन जहां पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, वहीं हालात बिगड़े।