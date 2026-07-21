दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल-प्रियंका का धरना, चन्नी समेत कई सांसद पुलिस हिरासत में

हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह BJP का टेररिज्म है। वे स्टूडेंट्स की नहीं सुनते है। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि वे हमें बेरहमी से हिरासत में ले रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने हमारे स्टूडेंट्स पर बेरहमी से हमला किया था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं।

