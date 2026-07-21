मुंबई में CJP प्रदर्शनकारियों पर 8 FIR, आदित्य ठाकरे बोले- हम आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

शिवसेना UBT के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि आपने कल देश भर में शुरू हुआ आंदोलन देखा होगा, यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। फिर भी, जिस तरह से BJP सरकार ने इसे कुचलने की कोशिश की, वह इतना बर्बरतापूर्ण था कि ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 'भारतीय' और 'जनता' दोनों को खो दिया है और अब सिर्फ 'पार्टी' ही बची है। शिवसेना UBT ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का नागरिकों को संवैधाानिक अधिकार है और नागरिकों के इस अधिकार को सरकार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर कुचलना चा​हती है।