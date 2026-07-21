Delhi CJP Protest: दिल्ली प्रदर्शन में घायल छात्रा की हालत गंभीर, आरएमएल अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती

बताया जा रहा है कि छात्रा के सिर में गंभीर चोट आई है। परिवार के एक सदस्य ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि छात्रा के चेहरे, सीने और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। सीजेपी के ‘संसद चलो’ मार्च में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे थे। प्रदर्शनकारी नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक समेत विभिन्न परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।