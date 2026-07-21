CJP Protest: ‘नहीं होगा दोबारा संसद मार्च’, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया ऐलान

दीपके ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों और युवाओं के साथ सख्ती की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र घायल हुए और कुछ नाबालिग लड़कियों को भी चोट लगी। दीपके ने यह भी कहा कि एक युवती की गर्दन पर डंडा लगने के बाद वह गिर गई और भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका दावा है कि युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन रोकना ही था तो पुलिस पानी की बौछार का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने नाम वाले बैज भी हटा दिए थे। दीपके ने कहा कि कल दिल्ली पुलिस की वर्दी में गुंडे भरे हुए थे।