Dabra News: ‘गोली खाने से मौत’ बताकर पति ने छिपाया राज, तकिए पर मिले खून के धब्बों ने खोला पत्नी की हत्या का सच

पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो तकिए पर खून के धब्बे मिले, जिससे पुलिस का शक पति पर गहरा गया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। जांच में सामने आया कि घटना के समय कमरे में महिला का पति और उसके छोटे बच्चे ही मौजूद थे। कोई बाहर से भी नहीं आया था। पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी। घटना वाली रात शराब के नशे में विवाद हुआ और उसने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या कर दी।