‘शिवानी उठ जा…’, मनहूस था मंगलवार, डबरा में रक्षाबंधन से पहले दुनिया से चली गई इकलौती बहन

सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने दोनों बच्चों को तत्काल ई-रिक्शा की मदद से डबरा सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में शिवानी ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने पूरे विधि-विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। घर वाले बेटी की मौत के सदमे को भुला नहीं पा रहे है। वहीं सुमित का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी लोडिंग वाहन चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।