बिना नंबर ‘स्कूटी’ से हो रही थी गांजे की सप्लाई, डबरा में पति-पत्नी करते थे सप्लाई

प्रदेश के विदिशा जिले में भी नशे का जाल लगातार गहराता जा रहा है। बीते ढाई वर्षों में नशे के ओवरडोज ने नौ लोगों की जान ले ली, जबकि पुलिस कार्रवाई में करीब 1.80 करोड़ रुपए का अवैध नशा पकड़ा गया है। चिंताजनक यह है कि नशे की गिरफ्त में युवा सबसे अधिक आ रहे हैं। विदिशा शहर तथा गंजबासौदा इसके प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिले में मुख्य रूप से ब्राउन शुगर और गांजे की खपत हो रही है। सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन अभी सीमित है, लेकिन विशेषज्ञ इसे भविष्य के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। नशीले पदार्थ सड़क मार्ग और ट्रेनों के जरिए जिले तक पहुंच रहे हैं, जिससे तस्करों का नेटवर्क लगातार सक्रिय बना हुआ है। पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है।