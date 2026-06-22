मानसून के लिए भोपाल को तीन दिन और इंतजार, कल होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आज प्रदेश के जबलपुर, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, ङ्क्षछदवाड़ा, खरेागन, बालाघाट सहित 37 जिलों में 35 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि भोपाल, इंदौर उज्जैन, ग्वालियर, सागर और मुरैना में तापमान बढ़ेगा। इन इलाकों में तापमान 40 से 43 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 55 में से 45 जिलों में बारिश में कमी देखी जा रही है। आलीराजपुर में तो इस सीजन में बारिश ही नहीं हुई है, जबकि भोपाल में करीब चार इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है।