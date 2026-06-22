22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मानसून के लिए भोपाल को तीन दिन और इंतजार, कल होगी झमाझम बारिश

Heavy Rain Update : मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण पश्चिम मानसून अब राज्य में 6 दिन देरी से आएगा। इस हिसाब से 25 जून से भोपाल समेंत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में झमाझम के आसार शुरू होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 22, 2026

Heavy Rain Update

Heavy Rain Update (भोपाल में कल होगी झमाझम बारिश Photo Source- Patrika)

Bhopal monsoon : मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण पश्चिम मानसून अब राज्य में छह दिन देरी से एंट्री करेगा। इस हिसाब से 25 जून से भोपाल समेंत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में झमाझम के आसार शुरू होने की संभावना है। बहरहाल, अभी राजधानी समेत प्रदेश प्री - मानसून से ही सराबोर का सिलसिला चल रहा है। रविवार को भी भोपाल के कोलार समेत कुछ इलाकों में दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच बौछारें पड़ीं। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, राजधानी भोपाल में मानसून का आगमन नहीं हुआ है, इसके बावजूद सिस्टम बनने से प्री - मानसून से ही राजधानी लगातार तर हो रही है। शहर के कई इलाकों में रुक - रुककर बारिश का दौर चल रहा है। लेकिन, जैसे ही धूप निकलती है लोग उमस से बेहाल भी नजर आते हैं।

कल होगी झमाझम

भोपाल में कल सिस्टम बनने की वजह से गरज - चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, देवास, रतलाम, नीमच सहित कई जिलों में ऐसा ही मौसम रहेगा। लेकिन नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, मंडला, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, बालाघा और ङ्क्षछदवाड़ा में तापमान रहेगा।

प्रदेश में अगले दो दिनों में गर्मी और बारिश

मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आज प्रदेश के जबलपुर, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, ङ्क्षछदवाड़ा, खरेागन, बालाघाट सहित 37 जिलों में 35 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि भोपाल, इंदौर उज्जैन, ग्वालियर, सागर और मुरैना में तापमान बढ़ेगा। इन इलाकों में तापमान 40 से 43 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 55 में से 45 जिलों में बारिश में कमी देखी जा रही है। आलीराजपुर में तो इस सीजन में बारिश ही नहीं हुई है, जबकि भोपाल में करीब चार इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है।

25 जून तक भोपाल में मानसून की दस्तक!

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण पश्चिम मानसून अब राज्य में 6 दिन देरी से आएगा। इस हिसाब से 25 जून से भोपाल समेंत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में झमाझम के आसार शुरू होने की संभावना है।

दो दिवसीय प्रवास पर कूनो नेशनल पार्क पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता कमांड सेंटर का किया निरीक्षण

ये भी पढ़ें
President Droupadi Murmu

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 08:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून के लिए भोपाल को तीन दिन और इंतजार, कल होगी झमाझम बारिश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP CMO में नयी जमावट, कुछ अधिकारियों की वापसी, 15 अफसरों का तबादला करने जा रही सरकार

MP Transfer IAS Transfer CMO Transfer
भोपाल

Jitu Patwari Warehouse Controversy: नोटिस मिलने पर जीतू पटवारी का जवाब- 'मेरा वेयरहाउस खाली कर दो', एमपी में सियासी लड़ाई कारोबार पर आई

Jitu Patwari and Sanjay Nagayach
भोपाल

Fathers Day Special: खुद की कोई औलाद नहीं, फिर भी भोपाल के सरदार खान को 310 बच्चे मानते हैं पिता

Fathers Day Special
भोपाल

अपने 4 वेयरहाउसों में फंसे जीतू पटवारी, कई ब्यूरोक्रेट भी कर रहे मोटी कमाई, अब होगी कार्रवाई

Congress State President Jitu Patwari stranded at his 4 warehouses
भोपाल

भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर में घुसे संदिग्ध, रात 3 बजे मची हलचल

Suspects break into the home of a Union Home Ministry official in Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.