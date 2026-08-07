अचानक दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे सीएम मोहन यादव, दतिया पर बड़ी कार्रवाई की अटकलें

Mohan Yadav - सीएम डॉ. मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली में थे। दतिया उप चुनाव में भाजपा की हार के बाद सीएम का यह पहला दिल्ली दौरा था। सीएम मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी हेडक्वा​र्टर में संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की जिसे सबसे अहम माना जा रहा है। अब दतिया पर बड़ी कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं।